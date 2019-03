Spalletti: «Chi gioca ha l'Inter nel cuore»

Massimo Sarti

MILANO - «I calciatori mi sembra abbiano la faccia giusta per giocarsi un finale di stagione dove c'è ancora la possibilità di scrivere molte cose. È ovvio che quanto successo a Firenze sia dispiaciuto a tutti, ma non si può rimanere alla gara precedente». Luciano Spalletti carica la sua Inter con fiducia, provando a mettersi alle spalle le polemiche del 3-3 di domenica sera, per concentrarsi sull'immediato, importantissimo futuro. Stasera il Cagliari alla Sardegna Arena, con l'obbligo dei tre punti per mantenere il terzo posto, per poi magari sperare in qualche inciampo, domani, di Milan e Roma. Giovedì, poi, l'andata degli ottavi di Europa League a Francoforte contro il tutt'altro che agevole Eintracht, in Germania.

La faccia giusta è dei nerazzurri «che vengono in campo ad allenarsi e hanno a cuore le sorti dell'Inter». E in questo momento non c'è Icardi. Spalletti dice di non voler parlare più dell'ex capitano, ma riferendosi così agli altri lancia un messaggio chiaro. Focus su chi (anche per il perdurante forfait di Keita) sta tirando la carretta: «Perisic? Pure l'anno scorso non aveva passato un bellissimo periodo, per poi riprendersi. È forte ed affidabile, uno da Inter. Nainggolan? Sono contento, ma può fare ancora meglio. Lautaro? Ha gestito molto bene le responsabilità, sta crescendo in maniera imponente ed i compagni si fidano».

Attenzione al pericolo giallo per il Toro, diffidato in campionato ed in Europa. Il Cagliari è reduce da 4 stop negli ultimi 5 turni, ma Spalletti non si fida: «È squadra organizzata. Dovremo tenere meglio palla, farà la differenza».

Polemiche arbitrali del tutto alle spalle? Non proprio. «Il Var è una macchina perfetta, poi bisogna guidarla bene, affinare l'intesa. Ci sono episodi che pure al video non sono chiari. Non certo l'ultimo di domenica», afferma Spalletti con tono pacato.

Ma il guizzo da pungente toscano arriva alla richiesta di un commento sulle dichiarazioni di Stefano Pioli, anche in riferimento al rigore concesso all'Inter all'andata a San Siro: «Ha ragione lui. Quelli della mano non sono polpastrelli, ma capezzoli. Se la palla tocca il capezzolo di D'Ambrosio è mano. Se tocca i polpastrelli di Vitor Hugo non è nulla».

