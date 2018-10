Spagna, spray urticante in metro

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaAttimi di panico alla fermata della metro di piazza di Spagna a Roma. Ieri pomeriggio, intorno alle 18 alcuni passeggeri hanno accusato dei malori, una forte irritazione degli occhi e bruciore alla gola. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia Roma Centro, che hanno evacuato la stazione e bloccato il traffico ferroviario dalle 18.20 alle 18.35.Le autorità hanno effettuato controlli immediati e dai filmati di videosorveglianza emergerebbe un indizio significativo. Dalle immagini sembrerebbe che un ragazzino intorno ai 16 anni abbia utilizzato uno spray urticante, che avrebbe provocato una lieve intossicazione di alcuni passeggeri.Secondo le prime ricostruzioni, dunque, l'adolescente avrebbe spruzzato all'interno del convoglio in uscita dal tunnel uno spray al peperoncino. Spray utilizzato in genere come strumento di autodifesa. Alcune persone che viaggiavano in quel vagone avrebbero dunque iniziato ad accusare dei malori. Una forte lacrimazione degli occhi e un lancinante dolore alla gola. E a quel punto sarebbe scattato l'allarme. Immediato lo stop del traffico ferroviario. La stazione è rimasta chiusa alcuni minuti e i treni sono transitati senza fermarsi. Dopo i controlli necessari, la fermata è stata riaperta.Intanto è caccia al presunto 16enne che avrebbe spruzzato lo spray incriminato. La vigilanza lo sta cercando, ma il giovane sarebbe ancora senza un nome. Fortunatamente, per i passeggeri che avevano accusato i malori, non c'è stato bisogno di cure mediche.