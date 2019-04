Spagna, fermata ancora chiusa

Lorena Loiacono

Una volta le festività pasquali e i ponti primaverili rappresentavano, per Roma, l'avvio della stagione turistica. Il momento dell'anno in cui si raggiungeva il boom di visite in previsione dell'afflusso estivo. E una volta Roma faceva di tutto per farsi trovare pronta. Non più, non quest'anno almeno. Visto che in queste settimane si sta offrendo il peggio del servizio di trasporto pubblico.

La stazione della metro A di piazza di Spagna, la piazza tra le più famose al mondo, è chiusa. Sbarrata, tutto buio e treni che corrono via senza fermarsi. A guardarla sembra incredibile. E vengono in mente le promesse di Atac di riaprire la fermata per Pasqua. Era stato anche stilato un cronoprogramma. Forse per avere qualche titolo positivo sui giornali. La realtà è lontana dall'Atac come le metro da piazza di Spagna.

Promesse mancate, evidentemente. La fermata doveva essere riaperta la scorsa settimana perché in base a quanto riferito da Otis, l'azienda che ha costruito le scale mobili e che sta portando avanti i controlli, 4 scale sono già state liberate e per un'altra mancherebbe poco. La scadenza data per Pasqua era decisamente importante, visto l'arrivo in città di turisti e visitatori da fuori Roma, senza contare l'esasperazione dei romani e dei commercianti del Centro che si ritrovano inverosimilmente isolati dal resto della città. E invece nessuna fermata è stata riaperta. Allora c'è da temere ormai anche per le altre due fermate: Barberini e Repubblica. La stazione Barberini infatti avrebbe dovuto riaprire poco dopo quella di Spagna. Quindi, è tutto fermo. La stazione di Repubblica è lì in attesa di un miracolo.

È misteriosamente avvolta nel mistero dal 23 ottobre, quando una scala mobile crollò portandosi giù tutti i passeggeri, ed ora resta sotto sequestro della magistratura ancora in attesa che arrivino pezzi mancanti per il ripristino delle scale mobili. Non è dato sapere quando accadrà. Tutto tace insomma, l'Atac non sa più come scusarsi per i passeggeri per i disagi e intanto manda in strada navette sostitutive. Peccato che i turisti a spasso per Roma, seguendo le mappe, non sanno che le fermate sono chiuse. Sembra inimmaginabile in effetti. Forse l'Atac farebbe prima a far ristampare le mappe delle metro di Roma. Almeno per salvare la faccia. Nei giorni di festa infatti su piazza di Spagna erano tanti i visitatori che cercavano la fermata della metro e, vedendola sbarrata, non credevano ai loro occhi. E purtroppo resteranno così increduli ancora per un bel po': anche per il Primo maggio infatti la metro non farà le fermate sperate. Tira dritto, da Termini a Flaminio. E non parliamo poi delle scale mobili in tilt sulle stazioni operative. Ma Atac questo non lo dice.

