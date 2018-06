Spagna alla prova CR7

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Ecco il Clasico iberico: Portogallo-Spagna (arbitra l'italiano Rocchi), uno dei piatti forti della prima fase del Mondiale. Alle 20 a Sochi i campioni d'Europa affrontano le Furie Rosse, con il freschissimo ct Hierro al posto dell'esonerato Lopetegui, cacciato perché da allenatore della Spagna si era già promesso al Real. Tutto questo all'antivigilia del debutto di Russia 2018.Basta con le polemiche: ora la parola finalmente al campo. Per un match che vale già il primato del gruppo B. Fernando Santos, allenatore del Portogallo, non ha dubbi: «La sfida alla Spagna è un Clasico del calcio, lo è storicamente: sarà difficile per tutte e due. Loro hanno qualità enormi, ma ci siamo preparati bene e sappiamo cosa fare. Gli spagnoli hanno schemi di gioco consolidati, che non verranno alterati per via della vicenda Lopetegui (ieri presentato al Real, ndr)». Santos la vede così: «Sarà una partita tra due squadre entrambe in grado di vincere. Ma noi abbiamo Cristiano Ronaldo, straordinario capitano e giocatore, che ha un'influenza enorne. Insomma, noi ci contiamo». Dall'altra parte Fernando Hierro, che ai tempi del Real ha fatto pure il vice a Carlo Ancelotti. Il neo ct spagnolo ammette: «Non posso certo cambiare tutto. Dobbiamo usare intelligenza e coerenza. Sappiamo di avere giocatori di grande spessore: non ci sono giustificazioni per non puntare all'obiettivo per il quale siamo in Russia. Inutile girarci attorno: siamo qui a lottare per il titolo mondiale».La giornata mondiale si apre alle 14 (a Ekaterinburg) con Egitto-Uruguay, le altre formazioni del gruppo A, quello dei padroni di casa. Alle 17 (a San Pietroburgo) toccherà a Marocco-Iran, le due sparring partner delle nazionali iberiche.riproduzione riservata ®