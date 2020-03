Spaghetti alle vongole, astice alla catalana, spiedini di pesce, fritti e pescato del giorno. Sono i sapori del mare i grandi protagonisti della carta del ristorante La Marinella. La cucina è tradizionale, il gusto mediterraneo, l'offerta creativa, dal salmone affumicato in loco servito con mango, papaia e avocado fino a pane carasau, carpaccio di tracina e pera. Ampia la scelta, tra antipasti, pasta e risotti, contorni. Signore assoluto, il pesce in una proposta che si arricchisce giornalmente di novità, come gli strozzapreti scampi vongole e bottarga. Da provare i dessert, dalla sbriciolata con Nutella fino ai tozzetti con cioccolato o mandorle offerti con il caffè. Interessante la cantina - due i sommelier in sala - con oltre 140 etichette, incluse alcune prodotte da cantine a conduzione familiare.

La Marinella - Via Litoranea 200, Lido di Roma Castelfusano,

via Litoranea 200 - tel. 06/56.007.02 - sempre aperto - costo medio: 45/55 euro.

(V.Arn.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA