Spadafora: «Sono omosessuale»

«Penso che la vita privata delle persone debba rimanere tale, ma penso anche chi ha un ruolo pubblico, un ruolo politico, abbia qualche responsabilità in più». Dichiarare la propria omosessualità è una scelta che «ho fatto per me stesso, è importante volersi bene e rispettarsi». È stato un coming out commosso e commovente, quello fatto ieri sera da Vincenzo Spadafora, ex ministro in quota M5S, a Che tempo che fa su Raitre. Il pubblico in sala ha accolto la sua commozione con un applauso.

Della propria omosessualità Spadafora parla nel suo libro, Senza riserve. «È stato un modo per me - ha spiegato - anche per testimoniare il mio impegno politico. Io sono anche molto cattolico, può sembrare in contraddizione ma non lo è affatto. In politica l'omosessualità viene usata anche per ferire, per colpire l'avversario, con un brusio che io stasera volevo spegnere. Spero di essere considerato per quel che faccio, per quel che sono, e da domani forse sarò più felice perché mi sentirò più libero».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

