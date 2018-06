«Spada, vittime assenti per paura»

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Davide Manlio RuffoloNel processo al cosiddetto clan Spada, iniziato ieri nell'aula bunker di Rebibbia, le 15 persone offese hanno deciso di non costituirsi parte civile. Ha così preso il via con un colpo di scena inatteso il procedimento penale con cui si cerca di far luce sulla presunta organizzazione criminale di stampo mafioso che, secondo la Procura di Roma, da tempo controlla il litorale della Capitale. Nessuna delle vittime delle violenze compiute dai 24 imputati, infatti, ha deciso di presenziare all'udienza o di far avanzare, tramite i propri legali, l'attesa richiesta di costituzione di parte civile. Questo l'inquietante dato sottolineato anche dai pubblici ministeri Ilaria Calò e Mario Palazzi che, commentando l'accaduto, hanno spiegato al collegio giudicante che «permangono gravi problemi di sicurezza legati a un contesto criminale mai placato». Nella stessa occasione le difese dei 24 imputati, tra cui figurano Carmine e Roberto Spada (quest'ultimo già sotto processo per l'aggressione ad un giornalista della Rai avvenuta ad Ostia il 7 novembre scorso), hanno chiesto il trasferimento nelle carceri del Lazio dei loro assistiti per poter presenziare alle udienze di persona e non in videoconferenza. Un'istanza contro la quale si è opposta con fermezza la Procura di Roma sostenendo che il regime di alta sorveglianza a cui sono sottoposti gli imputati è tutt'ora necessario. Tanto più, sostengono i pm, perché «è in corso un riposizionamento criminale a Ostia», reso evidente dalla mancata presenza delle vittime in aula, che sottolinea come la pericolosità criminale non si è placata con gli arresti al punto che «ci sono evidenti ragioni di sicurezza per cui gli imputati assistano da lontano e in videoconferenza al dibattimento». Agli imputati, a seconda delle posizioni, i pm contestano oltre all'associazione di stampo mafioso, anche l'omicidio, l'estorsione, l'usura il traffico di stupefacenti e altri reati.