Spada, una testata da 6 anni

Danilo BarbagalloSei anni di carcere. E' questa la condanna che giudici della IX sezione penale hanno inflitto a Roberto Spada e al suo guardaspalle, il ventottenne di origini uruguaiane Ruben Nelson Alvez Del Puerto, riconoscendo anche l'aggravante mafiosa.Il pm della Procura di Roma Giovanni Musarò aveva chiesto per entrambi gli imputati una pena di nove anni e otto mesi, con le accuse di violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso ai danni del giornalista di Nemo - Nessuno escluso Daniele Piervincenzi e dell'operatore Edoardo Anselmi, per l'aggressione avvenuta a Ostia lo scorso 7 novembre. I due inviati del programma Rai stavano realizzando un servizio sul X Municipio, sciolto per mafia, e si sono recati presso la palestra di Spada per fargli alcune domande sul suo eventuale sostegno a Casapound. Dopo poche parole e un alterco ripreso dalle telecamere l'ex pugile ha colpito con una testata Piervicenzi, provocando la frattura del setto nasale. Le vittime, come sottolineava il decreto di fermo, furono aggredite perché ponevano domande «sui legami tra Spada e CasaPound».Lui aveva risposto ostentando in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione propria delle organizzazioni mafiose. Al suo fianco Del Puerto, per cui infatti è stata inflitta la stessa pena, e che secondo le testimonianze sarebbe stato il primo a colpire Anselmi. Spada è detenuto nel carcere di Tolmezzo, a Udine, nella sezione di alta sicurezza ed è difeso dall'avvocato Angelo Staniscia, mentre Del Puerto si trova a Nuoro assistito legalmente dall'avvocato Luigi Tozzi. I giudici hanno disposto la misura di sicurezza di un anno di libertà vigilata a fine condanna e la corte ha previsto un risarcimento a favore dei giornalisti aggrediti (di 4mila euro) e delle parti civili, fra cui Federazione nazionale della stampa, Ordine dei giornalisti, Comune di Roma, Regione Lazio e associazione Libera.Roberto è fratello di Carmine Spada, detto Romoletto, boss del clan del litorale condannato a dieci anni per estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Il 6 giugno si è tenuta la prima udienza davanti alla III corte d'assise, che ha visto alla sbarra 24 persone considerate legate alla banda, con accuse che vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso all'omicidio, passando per usura ed estorsione.riproduzione riservata ®