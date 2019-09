Spada, c'è la condanna per mafia Tre ergastoli per i sinti del litorale

Lorena Loiacono

Quel che accadeva a Ostia, intorno alla famiglia Spada, era mafia. Il clan che gestiva gli affari e la malavita del litorale romano si è visto confermare, ieri in tribunale, tutte le accuse: tre infatti gli ergastoli per i vertici della famiglia Spada oltre al riconoscimento di associazione a delinquere di stampo mafioso.

E' quanto emerge dalla sentenza della Corte d'Assise che ieri, nell'aula bunker del carcere di Rebibbia, ha confermato per il clan di origine sinti le pene richieste e, dopo 9 ore di Camera di consiglio, ha quindi comminato l'ergastolo per il boss Carmine detto Romoletto, per Ottavio e per Roberto Spada. Proprio Roberto Spada poco meno di un anno fa, nel novembre scorso, finì nella bufera per la testata inflitta al giornalista della Rai Daniele Piervincenzi: un'aggressione a favore di telecamera per la quale è stato già condannato in primo grado e in appello. Non solo, ai 24 imputati coinvolti nel maxi processo è stato confermato il 416bis per l'associazione mafiosa. Ad ascoltare la sentenza in aula, ieri erano presenti la sindaca Virginia Raggi, molti cittadini di Ostia e numerosi rappresentanti delle associazioni contro la mafia. Ad ascoltare le parole dei giudici c'erano anche tutti gli imputati, collegati dalle loro carceri con video in diretta. Erano stati accusati a vario titolo di reati come l'associazione di stampo mafioso, l'omicidio, l'estorsione e l'usura, incendio e danneggiamento aggravati, detenzione e porto di armi e di esplosivi, crimini contro la persona oltre al traffico di stupefacenti sul territorio, l'attribuzione fittizia di beni e l'acquisizione, in modo diretto e indiretto, della gestione e il controllo di attività economiche. Non ultima l'intromissione negli appalti legati agli stabilimenti balneari, alle sale giochi e ai negozi del litorale. Il maxiprocesso ha preso il via a seguito del blitz che, lo scorso 25 gennaio, svegliò Ostia con le sirene e gli elicotteri a bassa quota: era l'inizio dell'operazione Eclissi' che portò in carcere 24 esponenti del clan di Ostia. Ieri, dopo nemmeno 9 mesi, sono arrivati per gli Spada i tre ergastoli, le condanne e, per la prima volta, il riconoscimento di associazione mafiosa.

