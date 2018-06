Spada, al via domani il maxiprocesso

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Danilo BarbagalloPrende il via domani mercoledì' 6 giugno nell'aula bunker di Rebibbia il processo alla famiglia Spada di Ostia per associazione a delinquere di stampo mafioso, che vede alla sbarra 27 persone ritenute appartenenti al clan del litorale romano. Tra gli imputati ci sono Carmine Spada, detto Romoletto e ritenuto il boss dell'organizzazione e il fratello Roberto, già a dibattimento per l'aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi della troupe televisiva del programma Nemo- Nessuno escluso di Rai2.Il processo parte a soli quattro mesi dall'operazione Eclissi, realizzata da polizia e carabinieri e coordinata dalla Dda di Roma contro la mafia di Ostia, e toccherà alla terza Corte D'Assise esaminare la grande mole di materiale probatorio messo a disposizione da Mario Palazzi e Ilaria Calò. I Pubblici Ministeri infatti si sono avvalsi di intercettazioni ambientali, telefoniche e dichiarazioni di cinque collaboratori (Michael Cardoni, Tamara Ianni, Paul Dociu, Antonio Gibilisco e Sebastiano Cassia) che hanno consentito di portare alla luce le attività della banda, che agiva da oltre 10 anni.La lista dei reati contestati agli imputati è molto lunga e spazia appunto dall'associazione a delinque per stampo mafioso all'omicidio, passando per il traffico di stupefacenti, usura, detenzione abusiva di armi, attribuzione fittizia di beni, incendio e danneggiamento. Grande attenzione da parte degli inquirenti per l'agguato che avrebbe permesso l'ascesa degli Spada e che vede vittime Giovanni Galleoni, detto Baficchio e a Francesco Antonini conosciuto come Sorcanera, uccisi a colpi d'arma da fuoco da un killer a volto scoperto in un bar di Ostia il 22 novembre del 2011.Gli investigatori sono certi delle accuse («È mafia autoctona, cioè diversa da quella storica, ma pur sempre mafia») e anche il Gip condivide la linea parlando di «un'associazione che ha provocato un profondo degrado sul territorio, consentendo il dilagare di reati gravissimi e lesivi di beni primari». Molte carne al fuoco per la Corte che permetterà di delineare con maggior precisione la storia e le responsabilità dell'organizzazione criminale che con la guida di Carmine Spada ha controllato il litorale romano.riproduzione riservata ®