SPACCIO E USURA

Flavia ScicchitanoOperazione contro usura e spaccio di stupefacenti nella capitale, culminata con l'esecuzione di diversi arresti. Tra le persone coinvolte nel giro anche una dipendente comunale. Ieri mattina i poliziotti del commissariato Fidene Serpentara, diretto da Giuseppe Rubino, insieme agli agenti della polizia locale del Gruppo III, hanno eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Roma, di cui sei in carcere, una misura degli arresti domiciliari e tre obblighi di firma.Le misure sono arrivate al termine di un'attività investigativa avviata nel 2017 e coordinata dal pool della Procura di Roma contro i reati del patrimonio e criminalità comune. Le indagini, che hanno portato all'operazione La Società, hanno messo in luce un vasto e organizzato sistema di usura: , in cui ognuno rivestiva uno specifico ruolo: chi si occupava dell'erogazione di somme di denaro, chi procacciava clienti e chi era addetto alla riscossione con botte e minacce. Tra le persone coinvolte anche una dipendente comunale, ritenuta responsabile di usura aggravata ed estorsione. A.L., romana di 61 anni, dipendente del Dipartimento patrimonio, sviluppo e valorizzazione, è stata sottoposta ad obbligo di firma.Per gli investigatori si sarebbe occupata di reclutate clienti, riscuotere ed effettuare prestiti. Inizialmente sarebbe stata a sua volta una vittima di usura. A capo del gruppo una coppia con precedenti, mentre sono ventotto le vittime accertate del sodalizio, tra titolari di negozi, bar, ristoranti e centri estetici della città e persone in difficoltà. Nella rete anche una donna che aveva chiesto un prestito di 2mila euro per il funerale del figlio.Il gruppo effettuava vari sistemi di prestito: sia societario con restituzione in 20 rate settimanali, sia a prestito fermo. I tassi variavano dal 104% a quasi il sei mila per cento. Un commerciante, a fronte di un prestito di cinque mila euro, ha dovuto restituire 5800 euro poche ore dopo. Per gli inquirenti i soldi venivano poi reimpiegati in attività di spaccio. A casa di uno degli arrestati, in zona San Basilio, sono stati sequestrati quasi tre chili di cocaina.riproduzione riservata ®