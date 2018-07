Spacciava nei parchi Carrozziere in manette

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nascondeva oltre 2 chili di marijuana, hashish e circa 200 grammi di cocaina in una carrozzeria di Colonna, vicino Roma. L'uomo, un 39enne originario di Frascati, è stato arrestato dalla polizia. A quanto accertato, tra i suoi clienti aveva giovani frequentatori dei parchi pubblici nel comune di Frascati, alle porte della Capitale.A notare il 39enne a bordo di una vettura avvicinarsi spesso al giardino pubblico dell'Ombrellino, i poliziotti del commissariato di Frascati impegnati nei controlli del territorio per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Risaliti all'identità del conducente, da un accertamento sulla targa, è scattata la perquisizione dell'abitazione dei genitori dove l'uomo era domiciliato. Poi, con l'ausilio delle unità cinofile della Questura di Roma, hanno proseguito i controlli nella carrozzeria di Colonna dove risultava residente. Ed è proprio all'interno che è stata trovata la droga. Dell'uomo, tuttavia, forse messo in allarme da una telefonata fatta dalla madre mentre gli agenti stavano facendo la perquisizione dell'abitazione, nessuna traccia. Rintracciato dopo diverse ore e trovato in possesso della chiave della carrozzeria è stato arrestato per detenzione e spaccio.