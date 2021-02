Sottosegretari, le forze politiche scalpitano Nel Pd rivolta delle donne per le quote rosa

I partiti aspettano con ansia la scelta di viceministri e sottosegretari per calmare i malumori (parecchi e a malapena sopiti) che hanno accolto la formazione della squadra di governo. La partita dovrebbe chiudersi entro questa settimana dopo che Draghi avrà pronunciato il suo discorso programmatico davanti alle Camere e non è detto che in questa seconda tornata non entrino ancora dei tecnici. La delega ai Servizi segreti, che tanto aveva fatto discutere durante l'esecutivo Conte bis, potrebbe restare nelle mani del premier. Anche per il sottosegretario all'Editoria Draghi starebbe pensando ad una figura tecnica, esperta del settore. Ma i partiti scalpitano: la Lega vorrebbe un posto da vice al Viminale, i 5 stelle guardano al Mit e al ministero della Transizione Ecologica (si fanno i nomi di Vito Crimi, Laura Castelli e Stefano Buffagni), il posto di vice della Cartabia alla Giustizia è nelle mire di FI e Iv. C'è anche da fronteggiare il malumore nel mondo dello sport per la mancanza di un dicastero ad hoc, quello che era stato affidato a Spadafora nel Conte-bis.

Intanto nel Pd si registra la rivolta delle donne sulla questione delle quote rosa. I tre ministri dem del gabinetto Draghi, sono tutti uomini: l'unico partito ad avere più di un ministero a non avere neanche una donna in squadra. Debora Serracchiani (foto) attacca: «È l prima volta in cui nella delegazione di governo del Pd non c'è una rappresentanza femminile. Non è ammissibile», dice l'esponente dem in un'intervista al Messaggero. Zingaretti ha assicurato che farà di tutto per riequilibrare la squadra democratica ed è probabile la riconferma tutte le sottosegretarie Pd del Conte II, magari con qualche new entry.

Altra scelta che potrebbe essere prossima è quella se confermare o meno il commissario Domenico Arcuri. Soprattutto la Lega e Italia Viva potrebbero mettersi di traverso ad una eventuale riconferma. C'è poi la questione della governance del Recovery Plan. Al momento una cabina di regia vera e propria non c'è ma dovrà essere creata almeno una struttura per il monitoraggio. Il Comitato interministeriale che con Conte era presieduto da Enzo Amendola sarà guidato da Roberto Cingolani. (A. Sev.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 05:01

