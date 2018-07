SOTTO SFRATTO

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiOspiti affetti da disabilità. Una persona con sindrome di down, un autistico. Accanto a loro, operatori specializzati e psicologi. Alcuni parenti. Tutti insieme, uno accanto all'altro, lo sguardo preoccupato al suono del campanello. Ogni volta. Era evidente, ieri, l'agitazione tra residenti e operatori della casa-famiglia Alessandria, in via Dalmazia, gestita dalla cooperativa Gma.Sin dalle 9.30 era atteso il quarto accesso dell'ufficiale giudiziario per effettuare lo sgombero. Avvisata pure la forza pubblica.Le ragioni hanno radici lontane. «Lo sgombero dipende, purtroppo, da debiti pregressi della vecchia cooperativa - racconta Giancarlo Cantagallo, presidente Gma - noi abbiamo cercato di porvi riparo, ma troviamo un muro. Ad oggi paghiamo regolarmente 2800 euro al mese e abbiamo cercato di saldare anche il pregresso ma non ci viene data risposta». La cooperativa Gma è entrata nella casa-famiglia ad aprile 2017. «La comunicazione ufficiale dello sfratto, però - prosegue Cantagallo - ci è stata data solo a ottobre 2017. Il primo accesso dell'ufficiale giudiziario è stato a febbraio 2018». Ieri, lo sgombero non si è verificato, il problema però non è risolto, solo rimandato a ottobre.«Ci avevano detto che potevamo stare tranquilli - aggiunge - e avevamo prenotato le vacanze per i ragazzi. Poi, all'improvviso, abbiamo scoperto che ci sarebbe stato un nuovo accesso e che era stata richiesta la forza pubblica, così abbiamo rimandato la partenza. Sarebbe stato molto facile, a casa vuota, entrare e mettere i sigilli, ma poi cosa ne sarebbe stato dei ragazzi? Sembra che nessuno se lo chieda». Tanti di loro non hanno famiglie che possano accoglierli. Alcuni hanno genitori molto anziani e vivono in casa-famiglia proprio per imparare ad affrontare la vita anche quando non avranno più mamma o papà. Altri hanno parenti gravemente malati. Non solo. I trasferimenti non sono semplici neppure dal punto di vista burocratico. Ognuno degli ospiti della casa-famiglia ha un giudice tutelare, ogni spostamento deve essere autorizzato. E sono poche le strutture disposte ad affittare appartamenti alla casa-famiglia.«C'è perfino chi ci ha detto che lo vieta il regolamento condominiale». Per cambiare distretto - la Gma ha individuato strutture in zona Conca d'Oro - occorre un'autorizzazione della Asl. «Qualsiasi cosa agita questi ragazzi, non voglio fare leva su questo, però - conclude - Vorrei andarmene oggi, spero di trovare subito altro ma vorrei pure essere tutelato dalle istituzioni che dovrebbero invitare i proprietari ad attendere qualche mese, noi non siamo ospiti peraltro, paghiamo regolarmente e ci siamo anche offerti di pagare di più».