SOTTO L'ARCO

Ferro Cosentini

Nulla si distrugge, è proprio vero. La capacità dell'uomo dovrebbe essere, sempre più, quella di ricreare rispettando la natura. E proprio di economia circolare (in antitesi con quella lineare classica, basata sull'accumulo di rifiuti ed emissioni) racconta in forme spettacolari l'installazione realizzata da Eni e dallo Studio di design Carlo Ratti Associati, al Fuorisalone 2019, nella cornice della mostra Interni Human Spaces. Fino al 19 aprile all'interno dell'Orto Botanico di Brera, l'opera stupisce per l'uso del materiale di costruzione insolito, vale a dire quanto di più vicino al concetto di fertilità della terra: i funghi. La radice fibrosa dei funghi il micelio è infatti la materia che compone le varie opere architettoniche disposte attraverso il giardino: trattati ad alte temperature i funghi vengono disidratati, assumendo una struttura elastica utilizzabile in modo scultoreo. Una creazione quella per Eni che evoca il simbolismo dei giardini recintati del Medioevo e che, una volta terminato il suo uso artistico, tornerà organicamente alla terra. Passeggiando tra queste opere, il pubblico può seguire anche una storia speciale: quella delle innovazioni di Eni nel campo del'economia circolare, come la trasformazione delle sue raffinerie tradizionali in bioraffinerie per la produzione di bio-oli e oli microbici.

Attraverso l'installazione i visitatori potranno approfondire in modalità coinvolgenti e interattive diversi tipi di contenuti legati alla strategia Eni per l'economia circolare, i servizi di efficienza energetica per le abitazioni di Eni gas e luce, la trasformazione di rifiuti in biocarburanti a favore di una mobilità più sostenibile e la riconversione delle aree dismesse. L'economia circolare è uno dei temi fondamentali per il prossimo futuro delle società e impone profondi ripensamenti nel modo in cui vengono utilizzati quotidianamente i prodotti e accumulati i rifiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA