SOTTO IL SEGNO DEI VECCHI

Marco CastoroClaudio Baglioni è meglio di Giucas Casella. Con questo Festival è riuscito a ipnotizzare tutto il pubblico sintonizzato sul Festival. D'incanto siamo tornati indietro di 40 anni. Come se fossimo saliti sulla macchina del tempo. All'improvviso si è perfino scatenata la protesta per il televoto. Perché? Chi voleva votare da casa non trovava libero il telefono: maledetto duplex! Ma quanto chiacchiera il figlio della Gina. Non resta che prendere la Ritmo e correre al bar, ma il telefono è fuori uso. Il gettone si è incastrato nella fessura. Però il juke-box va che è una meraviglia. Suona le stesse canzoni di Sanremo. E adesso che si fa? Vabbè, meglio giocare la schedina, 1-X, X-2, 1-X copiando la colonna vincente della canzone di Baglioni. Non si sa mai magari domenica si fa 13 al Totocalcio.Antonello Venditti canta Sotto il segno dei pesci, dopo Riccardo Cocciante che si era esibito con Margherita. Ah ecco la Vanoni che abbraccia Patty Pravo. Momenti emozionanti che vanno immortalati con una bella foto. Oh no! Ho dimenticato di comprare il rullino. Poi ecco Raf e Umberto Tozzi. Gente di mare, il Battito animale e tutti i successi snocciolati in un medley da sballo. E vai! Tutti in coro si canta Si può fare di più. Il tempo scorre veloce. Ma ecco che sul palco compare Motta, ci parla dell'Italia che si è persa e non trova. Che tristezza l'incantesimo è finito. Eccoci di nuovo nel 2019.Stasera si va con i duetti (rivedremo i due vincitori dell'anno scorso, Fabrizio Moro ed Ermal Meta) e un super ospite del calibro di Ligabue.Intanto ieri sera Ultimo si è confermato tra i papabili al successo con una performance molto applaudita. Francesco Renga è sceso dal palco (qualcuno ha pensato che entrasse in azione il Var). Simone Cristicchi ci ha deliziato con i suoi versi. I Boomdabash hanno fatto sognare i Caraibi. Mentre Irama ci ha tolto il sorriso con la sua storia di violenza. Anna Tatangelo si è presentata in splendida forma. Che si stia preparando per Miss Italia Alessandra Amoroso ha pianto a dirotto per la commozione. Mahmood ha vinto il Premio Jannacci. Ma gli applausi più sentiti se li è meritati Serena Rossi, splendida nel ricordo di Mia Martini.riproduzione riservata ®