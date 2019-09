SOTT'ACQUA

Valentina Conti

Roma nella morsa del maltempo, e come da copione a lievitare è la lista di danni e disagi in città. Oltre un centinaio gli interventi effettuati dalle pattuglie della polizia locale dall'alba di ieri specialmente per la messa in sicurezza delle aree a rischio.

Numerosi anche quelli dei vigili del fuoco soprattutto per alberi caduti e allagamenti in diverse zone colpite dalle intense raffiche di vento e le forti piogge. Chiusa la via Tiberina, dal chilometro 2 all'8 per alberi sulla carreggiata, con evidenti ripercussioni sul traffico. Particolarmente in sofferenza il quadrante nord della Capitale, con interventi per caduta rami e alberi in via Casale Lumbroso, via Flaminia, via Salaria, nella zona di Settebagni. E ancora difficoltà fra via del Monte di Massa e via delle Fornaci, allagamenti registrati in via della Magliana, notevoli problemi sulla via Ostiense e sulla SS148 Pontina, causa allagamento fra lo svincolo di Mostacciano e quello per Tor de' Cenci in direzione Pomezia (all'altezza del km 14). Danni per caduta alberi anche in via Bruno Buozzi ai Parioli e in via Tuscolana. Idem sulla via Laurentina, con allagamento all'altezza della rotatoria di via di Vallerano. Al Portuense, una vettura si è ribalta all'altezza dell'incrocio con via Luigi Corti. Incidente anche in via Nazareth, con rallentamenti della circolazione fino a via dei Casali di Acquafredda, tra Montespaccato e Battistini. Non da ultimo, su via Salaria, all'altezza di via Angelo Banti, altro scontro a ridosso del Gra.

Nel pomeriggio di ieri, la protezione civile della Regione Lazio ha informato dell'innalzamento del livello di allerta meteo da giallo ad arancione fino a sera, bacini costieri nord e sud del territorio compresi. Il Campidoglio ha fatto sapere di aver attivato, per questo, il Centro Operativo Comunale per il monitoraggio della situazione in tempo reale, in collegamento con la Centrale Operativa della polizia locale e i volontari sul posto. Aperte altresì le Unità di Crisi Locale dei Municipi IX, X, XI e XV, con l'uscita preventivata di tre squadre di Posto di Comando Avanzato della protezione civile nelle zone di Prima Porta, Piana del Sole e Ostia Infernetto.

L'allerta meteo proseguirà stamane nelle prime ore della giornata, con livello di criticità giallo e arancione.

