Sostegni bis, nuovi incentivi per l'auto

Oggi arriva in Consiglio dei ministri il decreto Sostegni bis, e tra le novità, anche se ancora da limare e confermare, spuntana anche il rinnovo degli incentivi per le auto ecologiche. Aiuti a famiglie e imprese comprese le filiere industriali più colpite: nella volata finale per chiudere il nuovo decreto. Oltre la metà delle risorse andrà alle aziende danneggiate dall'emergenza Covid tra contributi a fondo perduto, crediti di imposta per gli affitti, sconti Tari e pacchetto a sostegno della liquidità. Altro capitolo di peso del decreto saranno le misure per accompagnare la fine del blocco dei licenziamenti: al lavoro dovrebbero andare tra i 4 e i 5 miliardi per l'introduzione di diversi strumenti, dagli sgravi al 100% fino a 6mila euro per il contratto di rioccupazione alle norme sui contratti di solidarietà, la proroga di sei mesi della cassa per cessazione e l'estensione dei contratti di espansione alle imprese da 100 dipendenti in su che rappresentano, ha sottolineato il ministro Andrea Orlando, una «importante anticipazione» di nuove «forme di flessibilità» verso la pensione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 05:01

