Sosta utile: ora Inzaghi punta a recuperare Berisha e Felipe

ROMA Scattata la settimana dedicata alle Nazionali, Inzaghi ha concesso due giorni di riposo. La ripresa mercoledì a Formello con il tecnico che vuole sfruttare la sosta del campionato per provare a recuperare gli infortunati. Su tutti il centrocampista Berisha che, alle prese con un problema alla coscia sinistra, spera di essere a disposizione per la trasferta ad Empoli del 16 settembre o al più tardi verrà impiegato quattro giorni dopo nella prima gara di Europa League all'Olimpico contro l'Apollon Limassol. Tempi più lunghi per Luiz Felipe che lamenta una lesione di secondo grado al polpaccio e dovrebbe rientrare in occasione del derby contro la Roma. Risolto il giallo della frase di Luis Alberto che dopo la vittoria sul Frosinone aveva svelato di non essere ancora al 100% per la pubalgia: lo spagnolo si riferiva invece all'infortunio che lo aveva tenuto fuori nel finale della scorsa stagione. Da suo profilo di Instagram intanto Ciro Immobile carica la squadra: «Bravi ragazzi era importante portare a casa questa vittoria davanti alla nostra gente. Ora testa e cuore per la nazionale».(E.Sar.)