Sos per i tumori gastrointestinali

ROMA - La Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) con il coinvolgimento delle principali Associazioni Pazienti di riferimento per i tumori gastrointestinali (stomaco, pancreas, colon-retto), e con l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, ha creato un Gruppo di Lavoro, per analizzare i bisogni clinici ancora insoddisfatti dei malati e definire le priorità di intervento, per migliorarne l'assistenza. Da una prima ricognizione delle esperienze, riportate dalle Associazioni coinvolte, la situazione è tutt'altro che confortante.

«Oggi i pazienti con tumori gastrointestinali non ricevono ovunque trattamenti equi e di qualità sia per le terapie sia per l'assistenza afferma Francesco De Lorenzo, Presidente FAVO Diagnosi tardive, differenze regionali nella presa in carico, poche terapie disponibili per il trattamento delle fasi avanzate, carenze nel supporto psicologico, nutrizionale e riabilitativo. È necessario mettere a punto un approccio integrato e multidisciplinare con PDTA dedicati all'interno di centri specializzati».

Un appello accorato a Istituzioni e decisori politici, per sensibilizzarli sulla necessità di garantire una continuità terapeutica in tutte le fasi della malattia. In particolare il tumore del pancreas «viene diagnosticato spesso tardivamente e non ha molte opzioni terapeutiche, soprattutto nelle fasi avanzate della malattia - aggiunge Piero Rivizzigno, presidente dell'Associazione Codice Viola' - La qualità delle cure non è omogenea sul territorio nazionale e infatti assistiamo ad una carenza di centri specializzati per il trattamento, in partic olare al Centro-Sud. Abbiamo dati che evidenziano questa situazione. Inoltre, l'80% delle diagnosi di carcinoma pancreatico, mostrano che il tumore non è operabile e allora la terapia farmacologica diventa fondamentale. Anche il numero di oncologi specializzati nella presa in carico di un paziente con tumore del pancreas è molto limitato. Tutto ciò ha un impatto evidente sulla qualità delle cure e sulla stessa qualità di vita dei malati».

Mercoledì 17 Giugno 2020

