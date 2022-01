SOS OSPEDALI IN 11 REGIONI

E allarme sull'occupazione delle terapie intensive e dei reparti ospedalieri. Se i dati dei contagi vengono considerati ormai poco rilevanti, sono altri i report che preoccupano. Quello dell'Agenas, per esempio, secondo la quale l'occupazione delle intensive è arrivata al 18% e quella dei reparti al 27%. I valori delle terapie intensive sarebbero oltre soglia in undici Regioni (prima fra tutte la Valle d'Aosta al 54% e la Calabria al 38%). Secondo la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, in una settimana i ricoveri Covid negli ospedali sentinella sono cresciuti del 32%. Il rischio, rilanciato dai medici ospedalieri, è di una paralisi degli ospedali, compresi gli interventi urgenti. L'epidemia intanto non si ferma: nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 196.224 con 313 morti. Il tasso di positività è del 16,4%. Intanto in Belgio si sta pensando di escludere i pazienti Covid dalle corsie preferenziali per il ricovero in ospedale.

