SOS HANDICAP

Lorena Loiacono

«Siamo arrabbiati e siamo sempre più numerosi»: sono pronti a dare battaglia i genitori dei ragazzi disabili che, in base ala riforma dell'assistenza domiciliare integrata, si vedono ridurre le ore di presenza degli infermieri vicino ai loro figli durante la giornata.

Una riforma che, varata dalla Regione Lazio per il 2021, in realtà è già arrivata tra le famiglie. «Doveva essere per l'anno prossimo spiega Emmanuel Mariani, papà di una bimba disabile dalla nascita per un errore medico ci hanno detto che avremmo avuto un anno di tempo per parlarne e sistemare quello che non andava bene. Ma non è così: ci arrivano segnalazioni da tanti territori in cui i genitori disperati non sanno più come fare: l'assistenza viene ridotta». E allora, con un tam tam serrato tra chat e incontri, molte famiglie si sono organizzate nel gruppo social Fiere X forza e si stanno preparando ad una serie di agitazioni per far sentire la loro voce. Il gruppo cresce di giorno in giorno: «Certo spiegano le famiglie siamo tutti coinvolti e ci uniamo per dare forza alla nostra battaglia. Qualcuno dovrà intervenire».

Tra le iniziative c'è anche l'audizione in commissione sanità in Regione, richiesta dalla consigliera Chiara Colosimo di FdI. L'opposizione sta dando infatti battaglia, anche dal consiglio comunale: «La Regione Lazio - dichiara Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio - ha deciso di colpire le famiglie più fragili della nostra città, altrimenti non si spiegherebbe l'applicazione del decreto che danneggia, di fatto, i nuclei familiari che si prendono cura di un figlio o un familiare affetto da grave disabilità. Parliamo di patologie importanti, dove si assistono anche bambini affetti da malattie genetiche degenerative - spiega - e quindi la gestione del loro quotidiano è strettamente legata alla possibilità di poter contare sull'assistenza domiciliare ad alta intensità. Chiediamo il ripristino dei fondi, le famiglie vanno tutelate e la disabilità va sostenuta».

Le famiglie saranno in protesta giovedì 13 febbraio di fronte a Montecitorio per rivendicare il diritto all'assistenza per la disabilità. Lo stesso giorno dovrebbero essere ascoltati anche in audizione in Regione.

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

