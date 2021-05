Sos Eur: tremate tremate le cornacchie son tornate

Lorena Loiacono

Una presenza fissa, nera e gracchiante, incombe sui residenti di viale dell'Astronomia, all'Eur: è la cornacchia più temuta di Roma che, con il suo partner, sorvola l'incrocio con via della Fisica e aggredisce, all'improvviso, i passanti. Non c'è modo di fermarla, né di allontanarla. Osserva tutto dalla cima di un pino o, poco più in là, dalla ringhiera del terrazzo dell'ultimo piano. Gracchia e poi, in un attimo, scende in picchiata. Colpisce i passanti, qualcuno è anche andato in ospedale a farsi curare perché il becco della cornacchia, a quella velocità, fa male. Eccome se fa male.

Leggo è stato sul posto, a verificare quanto segnalato da alcuni residenti. Ed è proprio così: la cornacchia ha fatto il nido sull'albero in quel punto e, per natura, vuole difendere il suo piccolo dagli umani. «Peccato che le persone che attraversano la strada o camminano sul marciapiede racconta una signora dal balcone al primo piano non si accorgono di avvicinarsi troppo»: la cornacchia infatti svezza i piccoli a terra, facendoli camminare anche tra le aiuole. Se poi qualcuno si avvicina, lei interviene furiosa. «Qui ogni anno qualcuno finisce in ospedale al Sant'Eugenio - spiega un uomo, seduto sulla panchina - bene che ti va, la cornacchia ti tira i capelli». La richiesta dei residenti, oggi, è un intervento del Comune. In viale dell'Astronomia, quella cornacchia è una vecchia conoscenza: «Fa il nido lì in alto ogni anno racconta un'anziana signora, armata di giornale e borsetta per difendersi, mentre indica l'albero all'angolo della strada - non sappiamo più a chi rivolgerci: abbiamo segnalato la situazione ai vigili urbani per chiedere di potare gli alberi che non vengono curati da anni. Magari così si allontana ma nessuno interviene: per evitare guai, giriamo alla larga». Qualche metro più in là ci sono degli istituti scolastici, come il liceo Vivona, e molte famiglie temono che i ragazzi possano essere attaccati. Il rischio in effetti è concreto: anche la cronista di Leggo, mentre cercava di prendere informazioni, è stata aggredita dalla coppia di cornacchie. Nessuna corsa in ospedale, fortunatamente: solo un grande spavento, nel sentirsi in un remake de noantri degli Uccelli di Hitchcock.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 05:01

