Con l'estate ormai quasi nel pieno, tanti italiani (giovani e non) hanno prenotato o stanno prenotando le vacanze, in Italia o all'estero. Ma dagli esperti arriva un avvertimento: il green pass non basta, ed è meglio mettersi in viaggio dopo aver completato l'intero ciclo vaccinale, per essere ben protetti anche contro le varianti. «I giovani che andranno in Spagna o in Grecia frequenteranno luoghi di divertimento - avverte Fabio Ciciliano, membro del Cts - rischiamo di trovarci con centinaia di ragazzi positivi e bloccati all'estero». Quindi niente seconda dose rinviata a dopo le vacanze: «L'immunità parziale favorisce le varianti resistenti agli anticorpi, come la Delta», sottolinea Antonella Viola. E per Francesco Vaia occorre «andare incontro alle persone per agevolarne nelle vaccinazioni».

(D. Zur.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA