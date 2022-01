Sos dei presidi: «Siamo sfiniti da regole, Asl e dad»

Ormai sono sull'orlo di una crisi di nervi. Così i presidi delle scuole romane lanciano pubblicamente l'allarme: «Siamo sfiniti». A parlare è Valeria Sentili, dirigente dell'istituto Morvillo di Tor Bella Monaca: «Sabato e domenica scorsi siamo stati 12 ore davanti al pc, è davvero troppo. Ho le classi dell'asilo deserte, mentre tutte le elementari e medie sono in didattica digitale, con qualche studente in quarantena. Ho chiesto alla Asl di chiudere il plesso di via Siculiana ma mi hanno detto di no, nonostante i tanti contagi: è una situazione comune a tante scuole». Avere una connessione attiva in tutte le classi vuol dire far crollare quella centrale, mentre le richieste di tamponi e certificati aumentano di ora in ora. «Chiediamo al Comune e alla Città metropolitana interventi di verifica della connettività delle scuole sottolineano dall'Associazione nazionale dei presidi di Roma e Lazio, Rusconi e Costarelli oltre che nuovi impianti di areazione. E si fa fatica a rispettare la distanza di 2 metri nelle mense».(L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

