SOS ASSEMBRAMENTI

Non è il tempo dei party e della movida, altrimenti la curva risale«. Così Conte ha ammonito ieri mattina alcuni cittadini con cui si è intrattenuto all'uscita del senato. «Tolta l'autocertificazione perché perché la curva era sotto controllo - ha aggiunto il premier - ma nessuno pensi che sono saltate le regole di precauzione». Anche il ministro Boccia si dice preoccupato per i troppi assembramenti e contro il fenomeno dal Viminale parte una circolare del capo della polizia Gabrielli per far rispettare il divieto.Il governatore del Veneto Zaia, prepara uno spot con le regole da .seguire agli happy hour' e le conseguenze se non si portano le mascherine e se non si evitano gli assembramenti dopo aver ricevuto messaggi e video di violazioni, inviati per il 90% da giovani.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 05:01

