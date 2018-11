SOS ARBITRI

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Romolo BuffoniROMA - Gli arbitri dicono basta e lo fanno spalleggiati dalla Federcalcio e, soprattutto, dal Ministro dell'Interno e dal Governo riuniti ieri al Viminale. «Non mando più i miei ragazzi al massacro, me lo chiedono i 209 presidenti di sezione e i genitori di questi giovani arbitri - ha tuonato il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Nicchi - Ringrazio il ministro Salvini e il sottosegretario Giorgetti per aver capito la gravità della situazione. Da qui scatta il punto zero». Nicchi conferma lo sciopero dei fischietti che, di fatto, fermerà il calcio dilettantistico e giovanile del Lazio: «Perché non tutta Italia? Si comincia dal Lazio - chiarisce Nicchi - e si proseguirà altrove se la situazione non dovesse migliorare».A far precipitare la situazione, la selvaggia aggressione al 24enne Riccardo Bernardini arbitro domenica scorsa della partita di Promozione Virtus Olympia-Atletico Torrenova giocata al Francesca Gianni di San Basilio, problematica periferia a nord-est di Roma. Bernardini, preso a schiaffi da 4 energumeni, ha rischiato di morire per aver sbattuto la testa al suolo. È tutt'ora ricoverato con ematoma intracranico e lesioni al setto nasale. Dalla madre, la signora Fiammetta, ieri un appello attraverso i microfoni di Sky: «Nicchi, Gravina, Salvini, Giorgetti aiutateci: mio figlio vuole continuare questo sport e non posso impedirglielo. Fate in modo che lui e gli altri non rischino più».«Siamo di fronte a una vera emergenza educativa - ha annunciato Salvini che ha voluto questo vertice al Viminale - dopo aver difeso i confini del Paese non mi aspettavo di dover difendere anche i campi di calcio. Ma la situazione è insostenibile: si registrano centinaia di ricoveri ai pronto soccorso per ragazzi che vanno sui campi per passione e pochi euro di rimborso spese. Da ministro e da padre farò tutto il possibile per riportare disciplina, ordine, regole, educazione e senso civico». Il che però non significa un impiego maggiore di forze dell'ordine sui campi di calcio o la proposta di introdurre il reato specifico: «Mi rifiuto di militarizzare il calcio - spiega Salvini - e sono contrario alle aggravanti di specie. Ma, visto che i 3/4 delle aggressioni sono fatte da tesserati, pur senza voler interferire nella giustizia sportiva mi auguro sanzioni più pesanti. Io radierei un calciatore che solo sfiori un arbitro». Se di questo clima sia responsabile anche il linguaggio violento ormai diffuso dai social, Salvini replica: «Non si può certo coccolare chi prende a sprangate un arbitro».«Il tema avrà una priorità assoluta nel prossimo consiglio federale - dice il neo presidente della Figc Gravina - Le sanzioni per la violenza sugli arbitri dovranno crescere. Dobbiamo cominciare a pensare a sanzioni nell'ordine di uno o due anni fino all'esclusione e all'allontanamento dei violenti».Al tavolo anche Giorgetti, sottosegretario con delega allo sport: «Questa situazione rappresenta un punto di svolta, può essere l'occasione per la Federcalcio di cambiare la cultura sportiva con un nuovo corso che deve ispirare un nuovo sistema dei valori per educare i nostri giovani».riproduzione riservata ®