Sorpresi a rubare all'interno del ristorante

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono stati sorpresi a rubare in piena notte all'interno del ristorante La stella di Acilia I responsabili, due giovani lituani di 19 e 21 anni, entrambi già noti alle autorità, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso. I due, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno fatto irruzione all'interno riuscendo a prelevare dalla cassa la somma di più di 5 mila euro, tra banconote e monete, nonché a rastrellare vario materiale, tra cui un costoso apparato acustico di una nota marca.Il colpo sicuramente sarebbe andato a buon fine ma, per sfortuna loro, sono stati sorpresi con le mani nel sacco dai carabinieri che in quel momento stavano pattugliando proprio quella zona. I militari, nel transitare davanti al ristorante, hanno notato qualcosa di sospetto all'interno dei locali, la cui porta di ingresso a quell'ora era aperta. I ladri sono stati colti sul fatto.