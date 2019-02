Sorpresa Manolas: può farcela per la Lazio, ci sarà col Porto

ROMA - Le speranze di vederlo al derby sono poche, ma è già una buona notizia visto che fino a ieri erano pari a zero. Manolas può farcela per sabato e a questo punto sono molte le speranze di riaverlo per la fondamentale sfida di Champions col Porto del 6 marzo. La distorsione alla caviglia destra rimediata dal greco contro il Frosinone sembra meno grave del previsto.

Le prime lastre hanno mostrato l'assenza di fratture e interessamenti ai legamenti, tanto da rendere inutile la risonanza magnetica. Ora bisogna attendere che la caviglia si sgonfi del tutto e che sparisca il dolore per capire se Manolas riuscirà a recuperare in tempo per la sfida alla Lazio di sabato. Senza rischiare, perché a Trigoria reputano più importante il passaggio ai quarti di Champions e quindi la partita col Porto. In caso di assenza al derby è pronta la coppia Fazio-Juan Jesus che di certo non offre troppe garanzie, mentre Marcano potrebbe scendere in campo con Manolas a Oporto dove ha giocato per 4 stagioni. Difficilmente sarà dei due match Under. Il turco non ha subito una ricaduta al flessore lesionato ormai 40 giorni fa, ma è ancora fuori forma e Di Francesco non punterà su di lui. Saranno a disposizione, invece, Schick e Karsdorp che tra oggi e domani torneranno ad allenarsi in gruppo. (F. Bal.)

