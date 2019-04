Sorpresa di Pasqua, tornano i minibus

Paola Lo Mele

Conto alla rovescia per il ritorno dei minibus elettrici nel centro di Roma, con probabile debutto - nella nuova versione - dopo Pasqua. Il percorso del primo veicolo completamente ecologico per il trasporto pubblico sarà questo: piazza del Popolo, Passeggiata di Ripetta, via del Corso, piazza Venezia, Trinità dei Monti e, di nuovo, via del Corso. Intanto sono iniziati i test su strada e la sindaca Virginia Raggi ha rivendicato: «Restituiamo a cittadini e turisti un collegamento importante su mezzi agevoli, funzionali ed ecosostenibili. Abbiamo recuperato queste piccole vetture che erano state abbandonate a prender polvere in un deposito di Trastevere. Grazie al nostro intervento sono state rimodernate». La prima linea, la 117, entrerà in funzione tra fine aprile e inizio maggio. Una seconda, la 119, sarà ripristinata entro l'estate sempre nelle vie del centro. Per il presidente della commissione Trasporti Enrico Stefano la notizia è un «segno tangibile del lunghissimo e difficile percorso di risanamento che abbiamo intrapreso». A maggio è attesa anche l'apertura del corridoio filoviario Laurentino.

