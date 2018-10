Sorpresa a Mosca, il Real si ferma col Cska

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Clamoroso a Mosca: il Real Madrid cade sul campo del Cska, che conduce così il gruppo G della Roma a quota 4, davanti ai 3 di giallorossi e spagnoli. Decide dopo 2' una rete del croato Nikola Vlasic. Una curiosità: è il fratello della campionessa di salto in alto Blanka. I blancos vengono fermati tre volte dai legni. Poco meglio nel gruppo H della Juventus il Manchester United di José Mourinho, bloccato sullo 0-0 dal Valencia ad Old Trafford. I Red Devils colpiscono una traversa con Rashford, ma non brillano.Nel gruppo F si salva in extremis il Manchester City, che vince in rimonta sul campo dell'Hoffenheim, dimenticando la sconfitta dell'esordio con il Lione. Subito a segno l'ex interista Belfodil ed il Kun Aguero: Guardiola si salva all'87' grazie a David Silva e ad un regalo della difesa tedesca. Il girone è sempre condotto dal Lione, che non va oltre al 2-2 interno con lo Shakhtar Donetsk. I francesi rischiano: con Dembele e Dubois che impattano l'iniziale doppietta di Moraes. Infine il gruppo E, condotto con 4 punti da Bayern Monaco ad Ajax, che si dividono la posta (1-1) in Baviera. Succede tutto nel primo tempo, con il vantaggio di Hummels ed il pareggio di Mazraoui. Colpo esterno per 2-3 del Benfica, in dieci per tutta la ripresa, ad Atene sull'Aek, capace di rimontare da 0-2 a 2-2, prima della zampata di Semedo.