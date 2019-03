Sopralluogo nel parking mai aperto

Un parcheggio costato circa 70 miliardi di vecchie lire. Nel 2000. Per il Giubileo. Inaugurato due volte. Ma di fatto mai utilizzato, perché il sistema di ascensori che dovevano trasportare le auto sotto terra non hanno mai dato la giusta sicurezza. Per questo motivo la commissione capitolina Mobilità ha effettuato, ieri mattina, un sopralluogo nel XIII municipio. In particolare, consiglieri e rappresentanti degli uffici capitolini hanno visitato il parcheggio Cornelia, «un'infrastruttura realizzata e abbandonata da anni per la quale stiamo lavorando a un recupero», spiega il presidente Enrico Stefàno. Tra i presenti, il Municipio, il Dipartimento Trasporti, Lavori Pubblici, Polizia Locale, Atac e la società a cui è stato affidato il compito di recuperare, almeno in parte, l'opera.

«Il recupero non è stato semplice per i numerosi vincoli e normative che si sono succedute nel tempo, nonché per la modalità di funzionamento per la quale era stato pensato originariamente il parcheggio (silos meccanizzati) che si rivelò da subito poco efficiente e costosa», continua Stefàno. Poi, è stato fatto il punto sulla viabilità del tratto via Aurelia da piazza Irnerio a via Madonna del riposo, recependo le istanze e suggerimenti del Municipio per un nuovo schema di circolazione. Infine, «abbiamo pensato di recuperare il progetto del 2015 di corsia preferenziale (che tra l'altro anticiperebbe la futura TVA) su via della Circonvallazione Aurelia da piazza di villa Carpegna al capolinea degli autobus Cornelia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA