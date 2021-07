«Sono toccato dai tanti messaggi e dall'affetto ricevuto in questi giorni. Ringrazio tutti per la vicinanza e la preghiera». Sono queste le prime parole di papa Francesco pronunciate dal suo ricovero ospedaliero al decimo piano

del Policlinico Gemelli, dopo l'operazione cui è stato sottoposto domenica sera al colon sinistro. Il Pontefice le affida a Twitter, sul suo account Pontifex, in nove lingye.

E il bollettino medico ieri parlava di un positivo decorso post-operatorio: Francesco si alimenta autonomamente, senza più flebo. E soprattutto, il risultato dell'esame istologico ha escluso le ipotesi peggiori, certificando la natura benigna della sua patologia. «Il decorso post-operatorio di Sua Santità Papa Francesco continua ad essere regolare e soddisfacente», ha dichiarato a mezzogiorno il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, in base alle indicazioni mediche.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

