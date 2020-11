«Sono stati crudeli e spietati. Marco Vannini si poteva salvare». È solo uno dei passaggi delle motivazioni da brivido della sentenza dei giudici della corte d'Appello di Roma che il 30 settembre scorso hanno condannato a 14 Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata di Marco, e a 9 anni e 4 mesi gli altri familiari.

I magistrati spiegano anche come si sia stata la «pulizia delle superfici delle pistole e del bossolo» e anche di come tutta la famiglia Ciontoli, abbia tenuto: «Atteggiamenti che in taluni momenti rasentano una vera e propria crudeltà nei confronti di un ragazzo ferito che urla di dolore e viene rimproverato per questo motivo». Infine nella sentenza viene descritto «l'accordo fra i Ciontoli su quanto dichiarare».(E. Orl.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA