«Sono solo fake news». Così la figlia di Gigi Proietti, Carlotta, ha commentato la bufera che negli ultimi giorni ha investito la mancata sepoltura del grande attore romano scomparso il 2 novembre scorso. «Non alimentate queste polemiche, inutili e dannose spiega l'attrice in un lungo post sui social, facendo riferimento al rimpallo di accuse - è stato un attacco alla città, alla Sindaca, fatto usando il nome di mio padre. Forse la cosa che fa più tristezza è quando ci si permette di dire cosa avrebbe detto Gigi. Bene. Nessuno può sapere cosa avrebbe detto, di sicuro posso dirvi che a lui Virginia Raggi piaceva, e non avrebbe riso sornione, non avrebbe preso in giro, non avrebbe ironizzato. Sicuramente si sarebbe informato prima di aprire la bocca e daje fiato».

Sui tempi per la sepoltura, Carlotta Proietti spiega: «Ci vorrà del tempo, i tempi sono lunghi ora e lo sono sempre stati, i problemi ci sono e ci sono sempre stati». (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 05:01

