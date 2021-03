«Sono sempre stato figlio del pregiudizio». Però, uno alla volta, i pregiudizi li ha buttati tutti giù, Nino D'Angelo, tra musica, teatro, cinema. E ora eccolo qui, a 63 anni, con un nuovo progetto: disco, libro e tour (debutto il 4 novembre a Milano agli Arcimboldi, il 20 a Roma alla Conciliazione). Uniti dallo stesso titolo: Il poeta che non sa parlare. Il copyright è della professoressa Vitale, insegnante di italiano di Nino alle medie.

D'Angelo, come andò?

«La Vitale convocò i miei genitori, prese i miei temi e disse: Comm'àggia fa' cu stu guagliune? Ha una sensibilità straordinaria ma è come un poeta che non sa parlare».

Dopo, però, così male non è andata

«Sono rimasto umile e ho raccontato i sogni del primo di sei figli di una famiglia di San Pietro a Patierno. E poi l'amore: quello non è classista».

Qualcuno dice «il capostipite dei neomelodici».

«I neomelodici sono un fenomeno degli anni Novanta. Io avevo già dieci anni di successo alle spalle e cantavo cose più sdolcinate: il dolore di un cuore spezzato, la nostalgia di un ragazzo emigrato».

Dicevano: D'Angelo l'erede di Mario Merola nella sceneggiata.

«Grande scuola, quella, in scena e sul set. Mi sento onorato di quella eredità».

Da «Pronto mammà» al teatro di Viviani.

«Anche lì, quanti pregiudizi. Ma si sono ricreduti: mai avuto recensioni così belle».

Di Sanremo in gara ne ha fatti cinque. Il primo nell'86 la sdoganò verso il consenso nazionale.

«Ero ospite a Domenica in e Baudo mi fece conoscere Gianni Ravera. E lui: lo vorresti fare Sanremo? Però, per favore, almeno un paio di versi scrivili in italiano. E nacque Vai».

Alla fine anni '90 ci fu come un'evoluzione.

«Da tempo sperimentavo una scrittura diversa, cercavo una nuova ispirazione. Mi sono autoprodotto. E sono arrivate le collaborazioni importanti: Peter Gabriel, Billy Preston».

Peccato non abbia lavorato con Miles Davis, suo ammiratore.

«A metà anni '80 a Palermo ascoltò le mie canzoni su un taxi e si fece accompagnare alla Vucciria a comprare le musicassette pirata. Quando il mio bassista mi disse lo sai che Miles Davis è un tuo fan?, gli risposi chi è, il nuovo acquisto del Napoli?».

