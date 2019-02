«Sono profondamente addolorata, abbiamo perso un uomo unico e un designer senza uguali, che ha dato così tanto a Fendi e a me stessa». Queste le parole di Silvia Venturini Fendi, direttore creativo uomo, bambino e accessori della maison romana che per anni ha lavorato fianco a fianco con lo stilista. «Ero solo una bambina quando ho visto Karl per la prima volta e il nostro rapporto era molto speciale, fondato su un profondo e genuino affetto - continua - Tra noi c'era un grande apprezzamento reciproco ed un rispetto infinito. È stato il mio mentore e punto di riferimento, bastava uno sguardo per comprendersi l'un l'altro. Per me e per la maison, il suo genio creativo è stato e sarà sempre la luce guida che ha plasmato il Dna del marchio. Mi mancherà moltissimo e porterò sempre con me i ricordi dei giorni passati insieme».

Quella con Fendi è stata la più longeva collaborazione nel mondo della moda tra un designer e una casa di couture, nata nel 1965 quando al timone del marchio c'erano ancora le sorelle Paola, Anna, Franca, Carla e Alda, che lui stesso definiva dita della stessa mano.

(V. Tim.)

