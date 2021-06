Sono ormai più di 850 gli studenti spagnoli, provenienti da otto comunità autonome del Paese, che hanno contratto il coronavirus durante i loro recenti soggiorni a Maiorca: lo riporta il quotidiano El Pais sottolineando che il numero dei giovani attualmente in quarantena è passato dai 2.000 di sabato ai 3.000.

Il ministero della Salute ha confermato che sta monitorando il mega-focolaio ed ha individuato 268 studenti che si trovano ancora sull'isola e che avrebbero potuto avere contatti diretti o indiretti con i loro coetanei rientrati in patria e risultati positivi ai tamponi.

I punti d'originedel maxi-focolaio sono stati probabilmente un concerto di Reggaeton tenutosi nell'arena per le corride dei tori di Palma di Maiorca, e altre feste organizzate su barche e in diversi hotel di una zona dell'isola.

