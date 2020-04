Sono in corso le operazioni di varo dell'ultima campata, la diciannovesima, del nuovo ponte di Genova. Il pezzo di impalcato sta salendo molto lentamente, a circa 5 metri l'ora, portato in quota dagli strand jack cui è stato ancorato nelle operazioni di pre-varo iniziate ieri poco prima delle 9. Secondo le previsioni, la campata sarà in quota entro questa mattina.

A quel punto, anche la diciannovesima campata del nuovo ponte sul Polcevera sarà posizionata e i lavori potranno entrare nella fase conclusiva. Quella che, terminati gli ultimi interventi e ritocchi e conclusi i collaudi, condurrà all'apertura alla circolazione, che si stima possa essere a metà luglio.

Oggi ci sarà la visita del premier Conte a Genova per il completamento dell'infrastruttura.

