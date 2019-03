«Sono in controtendenza perché l'album esce il giorno dopo, per molti sarà totalmente inedito. Suonerò le canzoni per la prima volta live, in scaletta ci saranno nove tracce del disco, voglio vedere le reazioni. Poi da maggio riprende il tour estivo nelle piazze, un'esperienza faticosa che mi è piaciuta». Con Vengo in pace tour 2019 Nesli inaugura questa sera a Largo Venue il tour che lo vedrà impegnato nei club più prestigiosi d'Italia, e anticipa, con grande gioia per i suoi fan l'uscita del nuovo album, dove canterà e ovviamente anche i suoi più grandi successi. Si chiude così idealmente la trilogia iniziata nel 2015 con Andrà tutto bene Kill Karma (2016) e Vengo in pace (22 marzo), nati separatamente, ma che hanno finito per dare un perfetto senso logico a questi ultimi quattro anni di vita del cantautore. La produzione dell'album, il decimo in studio, è stata affidata a Brando che ha saputo dare coerenza musicale ad un lavoro che spazia molto sia per le tematiche affrontate sia per il sound. (I. D. G.)

