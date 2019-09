«Sono fortunato, giusto aiutare gli altri»

Stefania Cigarini

E intorno solo gente che balla. Ostia torna ad essere un paradiso, quello stra-celebrato da J-Ax in Ostia Lido (disco di Platino, oltre trenta milioni di view You Tube, tormentone estivo a pieno diritto). Il rapper torna così sul luogo del delitto: in molti, sui social, l'hanno preso di mira, accusandolo di aver ridicolizzato la cittadina.

«In realtà è il contrario, volevo prendere in giro chi sceglie vacanze in località vip più per postarsi sui social che per godersele» ha puntualizzato lui. Aggiungendo che - ad Ostia - c'è stato e si è divertito davvero, negli anni Novanta, quando era (quasi) solo il giovane Aleotti in procinto di diventare il front man del duo di successo Articolo 31.

Ad Ostia il rapper tornerà mercoledì per una buona causa, quelle che di solito sostiene senza troppo clamore soprattutto quando si tratta di bambini. La sua esibizione live - gratuita per il pubblico (gradito qualcosa di rosso nell'abbigliamento) che potrà scaldare i motori fin dalle 16 - sarà sostenuta da un grande marchio italiano della gelateria. J-Ax - che con Fedez, nel 2006 aveva già prestato la voce allo spot del cornetto - girerà il suo compenso ad Anffas, la onlus che si occupa di persone con disabilità intellettiva o relazionale che, attraverso la sede locale, segue cinquecento bambini e ragazzi. Già nella mattinata di mercoledì verranno inaugurate giostre e strutture ad hoc nell'area del parco canale dello Stagno di Ostia e nell'area del Porto. «Noi che siamo più fortunati, più in salute e con maggiori possibilità economiche - ha spiegato l'artista riferendosi alla condizione di molti personaggi famosi - dobbiamo dare attenzione e rispetto a chi fa parte della nostra comunità e della nostra vita»

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

