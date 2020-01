Sono fiabe popolari della tradizione orale, leggende e racconti delle zone montuose del nostro Paese. Rapaci, ninfe, lupi, creature fantastiche, protagonisti di storie che spesso avevano l'obiettivo di educare o anche solo affascinare. Idalberto Fei, scrittore, regista, le sa fermare e raccontare con eleganza, talento e cura. Sicuramente sono molto lontane dalle storie a lieto fine a cui sempre di più ci si sta abituando nella lettura, ma non solo. E' una raccolta di tradizioni, omaggio al tempo in cui ci si tramandavano le storie oralmente, omaggio alle montagne, qualche volta accoglienti, qualche volta pericolose. Libro per bambini ma è lettura anche per i più grandi, sembra un tempo sospeso, in cui perdersi tra l'immaginazione e le montagne. Le illustrazioni semplici ed efficaci contribuiscono al fascino.

Fiabe delle montagne italiane, di Idalberto Fei, La Nuova Frontiera, 16 euro

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

