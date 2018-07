«Sono dei sensori, risultati in 3 mesi»

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pinuccia Montanari, assessore all'ambiente, dopo le pecore-tosaerba le api in città: ci illustra il progetto?«Sono attività molto conosciute e diffuse in tante altre città del mondo. Le api vegliano sulla biodiversità e sulla qualità aria. E' un progetto molto interessante che consente di individuare nell'aria l'eventuale presenza di sostanze pericolose come i metalli pesanti. Le api sono dei veri e propri sensori».Può spiegarci come procederete?«Da subito sarà creata una rete di dodici postazioni, alcune delle quali già consolidate, come quella del Bioparco e degli orti urbani di Roma Capitale in via Anagnina. Poi, via via, il progetto diventerà più strutturato e valuteremo gli sviluppi».Assessore, è preoccupata per lo smog a Roma?«Ci sono posti, come in Emilia Romagna, dove la situazione è peggiore».Entro quando attendete i primi risultati di questo progetto?«Stimiamo almeno tre o quattro mesi. Questo è il tempo che è servito per la prima sperimentazione con le api che avviammo in loco dopo l'incendio dell'Eco X di Pomezia».Ma una volta avuti i risultati del monitoraggio con le api, quali sono le misure che intendete prendere come amministrazione per ridurre l'inquinamento atmosferico?«Intanto, è in programma il divieto dei diesel in centro a partire dal 2024. Poi, ci sono altre iniziative come i corridoi ecologici a cui stiamo lavorando. Si tratta di percorsi che collegano, in sicurezza, le varie aree verdi in città, importanti sia per il mondo animale che per le persone».(P. L. M.)