«Sono contento che finalmente si inizi a parlare dei diritti dei riders e di tutti i ragazzi che lavorano per le piattaforme digitali». Ieri ll managing director di Foodora Italia ha criticato alcuni punti della bozza del Decreto Dignità, che riguarda proprio i riders: «Non possiamo assumerli tutti, andremo via dall'Italia». Ma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, replica a muso duro: «Non accetto ricatti»,. Poi spiega su Facebbok: «È giusto che su questo tema ci si confronti pubblicamente e infatti dopo aver incontrato i ragazzi, alle ore 14 - al ministero del Lavoro - incontrerò anche i rappresentanti delle aziende: Deliveroo, JustEat, Glovo, Dominòs Pizza e anche Foodora».Anticipate pure le linee guida del decreto legge che disciplinerà il lavoro tramite piattaforme digitali, applicazioni, algoritmi, compresi i lavoratori addetti alla consegna di pasti a domicilio. Si punta al salario minimo, alla fine del lavoro a cottimo, alla retribuzione anche della sola disponibilità al lavoro e al diritto di sconnessione da parte dei riders.«Sulle multinazionali il mio collega Di Maio ha il mio totale sostegno - afferma Salvini -. È ora di smettere di trattare i lavoratori come numeri da consumare». (M.Fab.)