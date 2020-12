Sono coinvolti affermati professionisti, operai, studenti, consulenti universitari, pensionati, impiegati privati e pubblici, tra cui un vigile urbano». È in questo variegato elenco la portata dell'operazione contro la pedopornografia online coordinata dalla procura di Milano e condotta dalla Polizia Postale di Milano e del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale di Roma, che ha portato ad arresti in 53 province e 18 regioni italiane, con 432 persone coinvolte nel mondo.

Oltre allo scambio di video e immagini di violenze su bambini, in alcuni casi i presunti pedofili avrebbero offerto anche la possibilità di arrivare ad avere «contatti diretti» con minori vittime di violenze. Gli abusi, in particolare, riguardavano prevalentemente bambine e bambini in tenera età e, in alcuni casi, perfino neonati.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 05:01

