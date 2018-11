Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono circa 80, tra quadri e pastelli, alcune realizzate appositamente, le opere riunite nella mostra Ennio Calabria. Verso il tempo dell'essere. Opere 1958-2018, a cura di Gabriele Simongini, ospitata da martedì fino al 27 gennaio, a Palazzo Cipolla (via del Corso 320). A 60 anni dalla prima personale dell'artista, ospitata a novembre del 1958 alla galleria romana La Feluca, e a poco più di trenta dalla sua ultima ampia antologica tenutasi nella Capitale, nel 1987 al Museo di Castel Sant'Angelo, l'esposizione, fortemente voluta dal Professor Emmanuele F. M. Emanuele, promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale e realizzata da Poema in collaborazione con l'Archivio Calabria, prende le mosse da Imponderabile nel circo, uno dei lavori esposti nella prima personale dell'artista, per articolare poi il percorso attraverso i suoi più noti capolavori, da Funerali di Togliatti del 1965, esposto molto raramente, a Il Traghetto per Palermo del 1984. Grande attenzione è dedicata ai lavori eseguiti dal 2000 a oggi, con cinque inediti. Senza dimenticare, tra i molti ritratti, quelli dedicati a Papa Giovanni Paolo II.(V. Arn.)