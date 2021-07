Sono arrivati all'ora dell'aperitivo a bordo di uno scooter, con la pistola in pugno e il casco integrale. Non hanno esitato a sparare davanti alla gente seduta ai tavolini del bar. Bersaglio dell'agguato erano due fratelli, di cui uno è rimasto ferito alla spalla e alla guancia, mentre l'altro è riuscito a scappare dalla furia omicida del sicario.

È la ricostruzione del tentato omicidio avvenuto martedì sera in viale Alessandrino all'altezza del Roxy Bar, un punto d'incontro mai chiacchierato, anzi frequentato da ragazzi e da gente perbene. Sotto gli occhi attoniti e terrorizzati degli avventori, i due malviventi hanno fatto ugualmente fuoco per uccidere. Ma non è andata così. Il ferito, un 23enne con precedenti penali, è stato ricoverato in ospedale.

Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci e della compagnia Casilina, stanno ricostruendo i rapporti della vittima del ferimento con personaggi con i quali potrebbero avere conti in sospeso per affari legati al narcotraffico ed all' usura. La sparatoria è avvenuta a poca distanza dal Quarticciolo, una piazza di spaccio a cielo aperto, oggetto di numerose inchieste, gestita da famiglie malavitose che hanno appaltato la vendita di droga a gruppi di stranieri. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA