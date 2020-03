Sono 88 i medici contagiati a Roma

Si allunga la lista dei medici contagiati nella capitale: solo a Roma sono 88 i medici romani positivi al Covid-19, di questi due sono ricoverati in ospedale ma stanno bene: a fare il punto è Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici e odontoiatri di Roma e provincia: «Stiamo aspettando ancora che ci arrivino le mascherine - ricorda Magi - Spero che la Regione Lazio ci dia una risposta sui dispositivi di protezione, qualcosa si sta muovendo, e anche sui tamponi. Altrimenti i colleghi contagiati aumenteranno perché non hanno come difendersi durante il lavoro. Se avessimo le tute di protezione che hanno usato i nostri colleghi in Cina potremmo andare a visitare le persone a casa».

Un documento varato lunedì dalla Regione prevede in ogni Asl un registro di tutti i sanitari a rischio per sottoporli a tampone. Il testo contiene raccomandazioni e direttive alle Asl sulla sorveglianza degli operatori alla luce dell'emergenza Coronavirus con l'esigenza di proteggere il personale sanitario che si espone a casi confermati di infezione all'interno delle strutture sanitarie.(F. Sci.)

