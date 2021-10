SONNY D'ORO

Marco Lobasso

Sarà banale ma bellissimo sottolinearlo, in fondo lo dice anche Valentina Vezzali, raggiante: l'estate dello sport italiano non finisce più. E proprio come in una estate di San Martino, in una domenica di ottobre Sonny Colbrelli vince la Parigi-Roubaix di ciclismo dopo 22 anni dall'ultimo trionfo di Tafi e, quasi in contemporanea, Jannik Sinner conquista il torneo di Sofia di tennis, avvicinandosi a un posto nei primi otto dell'Atp Finals di Torino, il tradizionale Masters mondiale di fine stagione. Da impazzire di gioia.

Certo, la vittoria di Colbrelli è storica, lui che in questo magico 2021 ha vinto prima il campionato italiano e poi l'Europeo. Il lombardo ha battuto allo sprint nello storico velodromo di Roubaix il belga Veermersch e il favoritissimo olandese Van der Poel. Peccato per l'impresa sfiorata dall'altro azzurro Moscon, in fuga fino ai 16 km dalla fine, prima di essere bloccato da una foratura e poi anche da una caduta. Sfortunatissimo ma comunque quarto l'azzurro. Struggente e bellissimo il pianto liberatorio di Colbrelli, il Cobra buono, che appena dopo aver vinto, inizia a piangere sul prato del Velodromo francese e non finisce più, con le lacrime che finalmente gli puliscono un po' il viso, fino a quel momento un'incredibile maschera di fango, per la durissima corsa sulle pietre. Insomma, una impresa davvero eccezionale.

«Per me è un sogno, una leggenda, ma ero al limite», mai così felice Sonny, re della classica del Nord più famosa del mondo. «Il belga è partito ma sono riuscito a riprenderlo e a superarlo negli ultimi metri. Nelle zone di pavè cercavo di stare sempre davanti e ci sono riuscito».

La domenica magica si completa con il tennis. Jannik Sinner batte in finale a Sofia due set a zero il francese Gael Monfils col punteggio di 6-3, 6-4 e vola sempre più su tra i big mondiali. L'altoatesino, che proprio nella capitale bulgara aveva conquistato il suo primo successo in carriera un anno fa, ottiene così il suo quarto trofeo nel circuito e avvicina l'ottava posizione utile per volare alle Atp Finals quest'anno a Torino.

«Sono felice di essere di nuovo il vincitore a Sofia - ha spiegato Jannik -. È la partita più bella che ho giocato questa settimana, dovevo farlo».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA