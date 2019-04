SONICS

STEAM, IL NUOVO SHOW

L'ultima sfida della compagnia di danza acrobatica aerea si ispira alla narrativa fantascientifica dello SteamPunk, da cui attingono le scenografie disegnate dal fumettista Cristiano Spadavecchia. Sei bizzarri personaggi - Joe, Rosemary, Lola, Miranda, Margot e Mr. Smith - interpretati da acrobati, attori e ballerini della Compagnia, si ritrovano per caso in una futuristica aerostazione da cui partirà lo Steam Experience, il più avanzato e tecnologico dirigibile mai costruito! I Sonics coniugano da gesto atletico e poesia, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, creando spettacoli dal forte impatto visivo, sempre sospesi tra sogno e realtà. Disegnano coreografie calandosi e interagendo con macchine e attrezzi di scena appesi ad autogru, americane o al graticcio di un teatro.

Piazza G. da Fabriano 17, dal 16 al 20/04, bigl. da 23 a 39 euro, prevendite on line su teatroolimpico.it e vivaticket.it

